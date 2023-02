Podcast – Les cours ouverts: comment faire pour choisir des études à 18 ans?

Cette semaine, la période des cours ouverts a commencé dans plusieurs écoles supérieures et universités. Une occasion en or pour les rhétos qui peuvent assister à des cours et se familiariser avec l’établissement ; un moment déterminant pour ceux qui viennent peaufiner leur choix d’études supérieures et un stress supplémentaire pour les autres. Pour comprendre les difficultés de poser ce type de choix à 18 ans, Alice Courtois a rencontré Eliane, Yasmine et Jülide, trois rhétos qui sont venues assister à un cours à l’ULB. Alice a aussi rencontré Magali Silvestre, coach en reconversion professionnelle et thérapeute holistique dans son cabinet chez Öpossibles.

