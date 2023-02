Les Belgian Lions déroulent en Grande-Bretagne et conservent un mince espoir de qualification pour la Coupe du monde

Les Belgian Lions avaient l’obligation de s’imposer vendredi soir à Newcastle face à la Grande-Bretagne. Ils n’ont pas tremblé face à un adversaire très faible et se sont imposés 59-88. Ils menaient 26-42 à la pause. L’autre élément nécessaire pour garder l’espoir était la défaite de la Serbie en Grèce et ce fut aussi le cas (97-92). Lundi soir, à Mons, les Belges devront impérativement battre la Turquie et espérer dans le même temps la défaite à domicile de la Serbie face à la Grande-Bretagne ce qui semble improbable au vu de la prestation de celle-ci face aux Lions.

Les Belges, qui ont débuté avec Lecomte, Tumba, Libert, Bleijenberg et Vanderhaegen, ont mis plusieurs minutes à se mettre dans la rencontre (10-4). Ils viraient en tête malgré tout après dix minutes (16-19). Un quatre sur quatre à 3 points du capitaine Jonathan Tabu a fait basculer le match (21-33) face à des Britanniques très maladroits et incapables de contrer les tirs primés. La pause était atteinte sur la marque de 26-42, les Lions ayant rentré 7 de leurs 10 essais à 3 points et dominé le rebond 15-23 de quoi compenser les 11 pertes de balle.

La seconde moitié de la rencontre confirma l’écart de niveau entre les deux formations. Les 20 points d’écart étaient atteints d’emblée (26-46). Les Lions abordaient le dernier-quart à +23 (39-62) après avoir compté 27 points d’avance (31-58). La dernière période n’apporta plus rien.