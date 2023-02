Quand Brad Pitt arrive sur la scène des César

L’humour de Jamel Debbouze, Charlotte Gainsbourg chantant du Gainsbourg (Comme un boomerang) en duo avec le rappeur Dinos, la voix de Godard sur ses images en noir et blanc, un hommage appuyé au producteur Jacques Perrin, les mots forts, poignants de l’actrice iranienne Golshifteh Farahani pour la liberté en Iran et non pas un maître unique de cérémonie mais douze, prenant en main la soirée par tranche. La 48e cérémonie des César, orchestrée par Eric Lartigau (La famille Bélier) a tout tenté pour changer les humeurs et donner une nouvelle dynamique à ce genre de soirée lénifiante. Gentiment farceur, en premier maître de cérémonie, Jamel Debbouze a directement décontracté l’atmosphère avec son humour de gentil sniper en invitant la grande famille du cinéma à faire du bruit pour saluer le meilleur moment de la soirée, celui où tout le monde est encore plein d’espoir.