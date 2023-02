César 2023: le Prix Alice Guy et le Prix Cléopâtre récompensent les réalisatrices françaises

Indignation ! Incompréhension ! Agacement ! Pas une seule femme dans la catégorie Meilleure réalisatrice. Chose qu’on constate aussi pour les Magritte et les Oscars ! Au micro de France Inter récemment, Anne-Dominique Toussaint, pourtant productrice de L’innocent, favori avec onze nominations, n’a pas caché sa désapprobation face à cette absence qu’elle a qualifiée d’« ahurissante ». Pour avoir le même scénario, il faut remonter à 2014. Régression post #MeToo, un comble ! Or, cette année, plusieurs réalisatrices auraient amplement mérité leur place parmi les nommés. On pense à Alice Winocour et son film Revoir Paris, à Rebecca Zlotowski et son film Les enfants des autres. On pense aussi à Alice Diop avec Saint-Omer qui a été doublement primé au Festival de Venise (Grand Prix du jury et Prix du meilleur premier film). D’autres pouvaient aussi entrer dans la course comme Mia Hansen-Løve avec Un beau matin ou Claire Denis pour Avec amour et acharnement.