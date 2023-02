Vous avez dit «coalition globale»?

L’Assemblée générale de l’ONU a exigé, ce jeudi, un retrait « immédiat » des troupes russes, appelant à une paix « juste et durable » par 141 voix pour, 7 contre et 32 abstentions, dont la Chine et l’Inde. Une majorité écrasante du monde unie contre l’invasion russe ? Gare aux apparences.