Golf: Thomas Pieters rate ses débuts sur le LIV Golf

Thomas Pieters a rentré une carte très colorée, vendredi soir, au terme du premier tour du LIV Golf Mayacoba, à Playa Del Carmen (Mexique). Avec 7 bogeys et un double pour 4 birdies, il a rentré une carte de 76 (5 coups au-dessus du par), et compte ainsi 11 coups de retard sur le duo composé de Paul Casey et Jason Kokrak (65).

En fait, il a réalisé le plus mauvais score de l’équipe des « RangeGoats » à laquelle il appartient, puisque Talor Gooch (67), son capitaine Bubba Watson (72) et Harold Varner III (74) – tous trois Américains – ont fait mieux que lui, au point que le score de notre compatriote n’a pas été retenu pour permettre à son équipe de se classer à la 7e place du ranking provisoire par équipe, à 10 coups des leaders, l’équipe des « Crushers » emmenée par Paul Casey. En fait, seuls deux des 48 joueurs admis au départ de ce tournoi de trois jours (54 trous) ont rentré une plus mauvaise carte que Pieters.