«Ils voulaient ma mort et celle de mes enfants»: l’entraîneur de Chelsea menacé de mort par des supporters en colère

Les temps sont compliqués pour Graham Potter et Chelsea. Les Blues sont 10e en Premier League et sont au bord de l’élimination en Ligue des Champions après une défaite contre le Borussia Dortmund lors du huitième de finale aller.

Et d’ajouter : « Le défi pour moi est de savoir comment me comporter. C’est ce que je me demande toujours. Plus vous allez haut, plus vous avez de pression sur votre comportement en tant que personne. Je veux réussir ici. Il y a cette absurdité qui dit que je m’en fiche. D’où cela vient-il ? Où sont vos preuves ? »

Auprès de Sky Sport News, l’ancien entraîneur de Brighton embraye : « Je pourrais dire que je m’en fiche, mais vous savez que je mens. Tout le monde se soucie de ce que les gens pensent, parce que nous sommes construits de cette façon-là. Mais, je vous assure, ma vie au cours des trois ou quatre derniers mois a été assez moyenne, à part le fait que je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience. »