Nucléaire: prolonger Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter, la piste de l’AFCN

L’idée est survenue au cours d’une réunion organisée le 13 février dernier entre l’AFCN, Engie Electrabel et des membres des cabinets du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), aurait avancé l’idée de prolonger Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter pendant les travaux, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement lors des hivers 2025-2026 et 2026-2027, rapportent L’Echo et De Tijd samedi.

Cette option – qui avait au départ la préférence de la ministre de l’Energie, mais qu’on avait dite abandonnée pour des raisons de sécurité – permettrait d’éviter la (courte) prolongation des trois plus anciens réacteurs, tout en garantissant l’approvisionnement pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027.

Les partis écologistes Ecolo et Groen saluent samedi ce « signal » de l’AFCN. « Garantir tant l’approvisionnement que la sécurité est central pour nous », a réagi le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet. « Aucune concession ne peut être faite quant à la sécurité et la sûreté nucléaire. Chaque piste doit répondre à ces deux éléments et chaque piste doit être examinée sur ces deux aspects, et pour nous c’est évident qu’on le fait maintenant aussi pour cette piste. » Une opinion que partage également le coprésident de Groen Jeremie Vaneeckhout.