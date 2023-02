La promotrice du Grand Prix de Belgique évoque l’avenir de Spa-Francorchamps en Formule 1: «Les places sont chères»

Interrogée par nos confrères de la RTBF, Vanessa Maes, promotrice du Grand Prix de Belgique, évoque le futur en F1 : « Il est clair que les places dans le calendrier sont chères. C’était très compliqué cette année. En toute modestie, on a fait un excellent travail en 2022 qui a permis de montrer ce dont on était capable de faire et que nous sommes un circuit historique mais également tourné vers l’avenir. Cela fait deux jours que la Formule 1 nous présente sa vision pour l’avenir et, très clairement, on coche toutes les cases qu’ils attendent de la part d’un promoteur. »

Et évoque quelques pistes au calendrier : « La Formule 1 est contente de savoir que nous sommes soutenus par les dirigeants politiques de notre pays. On espère signer dans les semaines, les mois à venir notre présence dans le programme des prochaines années et on fait tout pour. »

À Bahreïn, Vanessa Maes a l’occasion de discuter avec tous les promoteurs de Grand Prix du monde entier : « On bénéficie d’un capital sympathie qui doit être en partie dû à notre belgitude. Mais c’est aussi grâce à notre histoire et le fait que nous ayons la plus belle piste. On est plus proches des Grand Prix européens car nous avons quasiment la même façon de travailler, mais les promoteurs du Moyen-Orient nous posent pas mal de questions. »