Un nouveau séisme de magnitude 5,2 frappe la Turquie

Le séisme meurtrier du 6 février dernier, qui a été suivi de plus de 9.000 répliques, a fait plus de 44.000 morts rien qu’en Turquie et endommagé plus de 173.000 bâtiments dans le pays, laissant près de deux millions d’habitants sans abri, selon les données officielles.

