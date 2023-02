Stan Wawrinka s’emporte contre un arbitre à cause d’une bouteille percée avant un match: «C’est une honte» (vidéo)

Ce vendredi soir, le Français Arthru Fils s’est solidement imposé contre Stan Wawrinka en quart de finale du tournoi ATP 250 de Marseille. Mais avant même que la rencontre ne débute, le Suisse a connu un petit problème.

En effet, il s’est rend compte que sa bouteille coulait et l’a ainsi signalé à l’arbitre juste avant l’échauffement. Sauf que l’arbitre de la rencontre n’a pas bougé, ce qui a rendu Wawrinka furieux. « C'est ma seule boisson du match... Si elle fuit, je fais quoi ? Tu as eu 3 minutes pour le faire, tu as vu que l'eau coulait. C'est inacceptable. Va chercher la bouteille », lance-t-il à l’arbitre.

Par la suite, l’arbitre a demandé à un responsable du tournoi de règler ce problème. Mais Wawrinka n’était toujours pas calmé : « C'est une blague ou quoi ? C'est ma seule bouteille de boisson, tout est calculé pour les matchs. Et l'eau part ! Pendant l'échauffement, il a laissé couler la bouteille. Je m'en fiche des bouteilles en plastique. J'aurai pas assez, ça fait 4 minutes qu'elle est comme ça en train de couler. Franchement, c'est une honte. »