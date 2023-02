Flandre: nouveau décès suspect dans une maison de repos et de soins, une enquête est ouverte

Le parquet de Flandre occidentale enquête sur un nouveau décès suspect survenu dans une maison de repos et de soins à Oostrozebeke, près de Courtrai, a-t-il annoncé samedi. La structure est déjà impliquée dans une enquête pour trois assassinats présumés et six tentatives d’assassinat à la suite d’overdoses provoquées par des injections d’insuline.

La nouvelle victime est une résidente de la maison de repos. Un juge d’instruction a requis différents devoirs d’enquête. Le parquet n’a pas souhaité faire plus de commentaires.