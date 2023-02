La Russie a cessé de livrer du pétrole à la Pologne via l’oléoduc Droujba

« Les livraisons via l’oléoduc Droujba vers la Pologne ont été arrêtées par la partie russe », a indiqué le groupe polonais dans un communiqué transmis à l’AFP.

Cet arrêt intervient au lendemain de l’approbation par l’Union européenne d’un nouveau train de sanctions destinées à frapper l’économie de la Russie et des entreprises iraniennes accusées de soutenir son invasion de l’Ukraine, débutée il y a tout juste un an.

Orlen a assuré que cet arrêt n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement des clients polonais et que « l’ensemble des livraisons peuvent être assurées (désormais) via la voie maritime ». Depuis plusieurs années, la Pologne a largement diversifié ses sources d’approvisionnement en gaz et en pétrole.