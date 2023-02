Novak Djokovic ne se dit pas «arrogant» mais affirme: «Je suis le meilleur»

Novak Djokovic va retrouver les courts pour la première fois depuis son sacre à l’Open d’Australie début 2023. Le joueur serbe a évoqué son parcours à Melbourne dans un entretien pour la presse. Il se qualifie comme « meilleur » mais ne se dit pas arrogant. Interrogé par le média émirati The National News, Novak Djokovic évoque les clés de son succès : « Je crois que ce qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne toujours pour moi, c’est cette croyance en soi et le niveau de confiance. »

Et d’ajouter : « Avec toujours le respect envers l’adversaire, le jeu, l’appréciation du moment et de ce que vous traversez, mais j’ai la conviction que, je sais que quand je suis prêt, quand je suis sur le terrain, sur n’importe quelle surface, contre n’importe qui, je suis meilleur, je suis le meilleur. Et je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’arrogant ou de prétentieux là-dedans. Je ne vois rien de mal à cela. » Dans l’entretien, le numéro un mondial évoque l’obtention de son 22e titre de Grand Chelem : « Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d’attention envers moi, compte tenu de ce qui s’est passé il y a 12 mois (forfait après avoir vu son visa annulé, ndlr), et je pouvais le sentir. Même si je voulais en quelque sorte m’isoler et m’éloigner de ça, je devais juste faire avec ça. »