Japon: un séisme de magnitude 6,1 sur l’île d’Hokkaido

Depuis le 17 février 2023, Sydney est l’hôte de la World Pride, festival des fiertés célébrant la diversité des orientations sexuelles et des genres. Si de nombreux membres de la communauté LGBTQIA+ affirment pouvoir vivre sereinement dans la plus grande ville d’Australie, l’événement mondial est aussi l’occasion de rappeler que la lutte contre les discriminations reste un combat plus que jamais d’actualité dans le pays.