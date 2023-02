«A quoi tu sers?»: Emmanuel Macron brutalement apostrophé au Salon de l’agriculture (vidéo)

Un « plan de sobriété sur l’eau » pour faire face à la sécheresse. Un appel pressant aux chaînes de supermarchés pour contenir les prix alimentaires. Au Salon de l’Agriculture, samedi, Emmanuel Macron a voulu offrir des esquisses de solutions aux maux qui inquiètent les Français.

Entre folklore, célébration du terroir et messages politiques, le président de la République s’est plié au rituel de l’inauguration de la plus grande ferme de France, à la porte de Versailles, dans le sud de Paris.

Selfies, bains de foules mais aussi quelques moments de tensions ont accompagné le président dans sa longue déambulation qui devait durer 13 heures parmi les stands, où trônait l’égérie du salon, la superbe vache de Salers Ovalie.

« A quoi tu sers ? »

Au milieu d’échanges bon enfant, c’est sur cette question du climat que le chef de l’Etat a été vivement interpellé par un militant du collectif « Dernière rénovation ».

Arborant un T-shirt barré d’un « A quoi tu sers ? », le jeune homme a reproché à Emmanuel Macron son inaction sur le climat. « Je suis là pour vous dire qu’on n’arrêtera pas, parce qu’on n’en peut plus de demander gentiment », lui a-t-il lancé. « Vous êtes la démonstration d’une forme de violence civique », a répliqué le président.

A l’intention des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, Emmanuel Macron a multiplié les gestes. Il a ainsi exclu de soutenir en l’état un accord commercial avec quatre pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) réunis au sein du Mercosur, « pas possible s’ils ne respectent pas comme nous les accords de Paris (sur le climat) et s’ils ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales et sanitaires qu’on impose à nos producteurs », a-t-il dit.

Un accord a été conclu en 2019 entre l’UE et le Mercosur, après plus de 20 ans de difficiles négociations, mais il n’a pas encore été ratifié. La Commission européenne espère que le processus aboutira dans les prochains mois.

Pour la filière pêche, les aides sur les carburants seront prolongés jusqu’au mois d’octobre.

De son côté, Christiane Lambert, la présidente du syndicat FNSEA, a plaidé pour un relâchement des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs.