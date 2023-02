Passeur décisif, Leandro Trossard permet à Arsenal de s’imposer à Leicester et de conforter sa place de leader (0-1, vidéos)

Samedi après-midi, lors de la 25e journée de Premier League, Leandro Trossard a délivré une passe décisive déterminante pour Arsenal, leader du championnat, face à Leicester (0-1). Il a également marqué avant la mi-temps, mais son but a été refusé.

Trossard a trouvé la lucarne droite de Danny Ward à la 26e minute, mais le VAR en a décidé autrement après avoir détecté une faute de Ben White. Les Gunners ne se sont pas laissé abattre et ont finalement pris l’avantage grâce à un beau centre de Trossard à destination de Gabriel Martinelli (46e) qui a marqué l’unique but de la rencontre. Wout Faes a joué les 90 minutes pour les Foxes alors que Youri Tielemans est monté à la 62e minute. Dennis Praet (77e) et Timothy Castagne (85e) ont eux cédé leur place dans le dernier quart d’heure. Du côté d’Arsenal, Trossard a été autorisé à se reposer avant la fin du match (70e).