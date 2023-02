Dylan van Baarle après sa victoire au Circuit Het Nieuwsblad: «Ce fut très stressant mais je me suis accroché jusqu’au bout»

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) a dominé, samedi, la 78e édition du Circuit Het Nieuwsblad, au terme d’une finale solitaire en costaud. L’équipe Jumbo-Visma a dessiné le scénario de la course à la mi-parcours en provoquant une attaque dans laquelle elle comptait six éléments. Van Baarle s’est ensuite détaché après 170 kilomètres avec l’Italien Jonathan Milan, le Belge Florian Vermeersch et le Français Matis Le Berre. Le Néerlandais s’est isolé à l’avant à 17 kilomètres du but pour s’imposer à Ninove en solitaire dans sa première course de la saison.

« Nous avons passé un très bon stage de préparation en équipe à Ténérife et le travail a déjà porté ses fruits car je me suis imposé dans ma première course de la saison », a indiqué Dylan van Baarle. « Ce succès couronne une très belle course d’équipe, nous avons contrôlé la course dans ses phases cruciales ».