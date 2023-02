Nouveau succès pour Vincent Kompany et Burnley contre Huddersfield (4-0)

Samedi après-midi, lors de la 34e journée de Championship, Huddersfield n’a pas non plus réussi à prendre le dessus sur Burnley et s’est incliné 4-0. Les joueurs de Vincent Kompany ont aligné un 14e match consécutif sans défaite en championnat.

Il n’a pas fallu longtemps aux Clarets pour prendre une double avance sur leur pelouse du Turf Moor. Ashley Barnes (7e) a donné le ton sur une passe d’Anass Zaroury (ex-Charleroi). Connor Roberts (18e) a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard et Josh Brownhill (31e) a assuré la victoire juste après la demi-heure de jeu. Le remplaçant Michael Obafemi (74e) a conclu un dernier but. Manuel Benson et Ameen Al Dakhil ne faisaient pas partie de l’effectif de Burnley.