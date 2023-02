Michel Drucker contraint d’annuler son spectacle pour raisons médicales: «Il doit se reposer»

C’est la douche froide dans les rangs du Kiwanis Tourcoing-Neuville. Christian Desmet, qui a créé ce club service en 1986, a appris ce vendredi que, pour des raisons médicales, Michel Drucker, 80 ans, était contraint d’annuler son spectacle, prévu salle André-Malraux, le 14 avril prochain. L’information provient de nos confrères de La Voix Du Nord. « Ses médecins lui ont demandé de lever le pied et de cesser ses activités professionnelles. » L’homme de télévision devait monter sur la scène neuvilloise pour jouer son one-man show « De vous à moi. »

Problèmes cardiaques

« On est déçu, rapporte Christian Desmet. C’était un événement de qualité pour la commune de Neuville-en-Ferrain. Et puis avec les bénéfices du spectacle, on avait décidé d’offrir des baptêmes de l’air à des enfants des Papillons Blancs. » Début février, Michel Drucker avait été hospitalisé pour effectuer des tests médicaux en lien avec ses problèmes cardiaques. Il devait être de retour sur scène avec son spectacle mi-mars, avait déclaré, rassurante, une de ses collaboratrices à l’AFP.

Retour différé donc. Ami de longue date de Michel Drucker, le Neuvillois Henri-Paul Meynard était à l’origine de sa venue à Neuville-en-Ferrain, à la demande de Christian Desmet. « J’ai eu le responsable de sa tournée au téléphone, ce vendredi vers 15 h. L’état de santé de Michel est rassurant, mais il n’est plus en adéquation avec son rythme de vie. Il doit se reposer, au moins jusqu’à la fin de l’année. »