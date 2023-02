Une vidéo bouleversante de Michael Schumacher émeut ses fans (photos)

Mais ce vendredi, avec la sortie de la 5e saison de la série « Drive to Survive » sur Netflix, les fans du pilote allemand ont pu découvrir une vidéo émouvante de leur idole avec le double champion du monde en titre, Max Verstappen, lorsqu’il était petit.

Près de neuf ans après son terrible accident de ski, on est toujours sans nouvelle du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher. Les nouvelles sont rares concernant son état de santé et ses proches ne communiquent presque jamais vers l’extérieur.

Comme l’on peut le voir dans la série, Michael Schumacher et Jost Verstappen, le père de Max, étaient très proches. Le pilote néerlandais confie d’ailleurs qu’il appelait le septuple champion « son oncle ». Et un passage du 4e épisode dans lequel on voit Michael se pencher au-dessus du jeune Max pour tapoter sa tête a particulièrement ému les fans.

« Ce moment me fait pleurer à chaque fois que je le vois », a notamment tweeté un compte de fans de Verstappen. « C’est si adorable », peut-on également lire parmi les nombreuses réactions des fans.