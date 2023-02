Pro League: mené à deux reprises, le Cercle Bruges partage l’enjeu 2-2 à Eupen réduit à dix

Samedi soir, Eupen et le Cercle Bruges se sont quittés dos à dos 2-2 en match de la 27e journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois qui ont joué en supériorité numérique pendant près de 75 minutes sont revenus au score à deux reprises ont dû se contenter d’un partage malgré leurs occasions en fin de match. Le Cercle (37 points) pointe à la 8e place derrière Westerlo (39) qui reçoit l’Union samedi soir. Avec ce point supplémentaire, Eupen (26 points) se situe juste au-dessus de la zone rouge à la 15e place et conserve ses trois points d’avance sur le 16e Zulte-Waregem (23 points).

Dès les premières minutes, le Cercle a créé le danger avec une tête de Jesper Daland non cadrée (4e). Les Pandas ont vite riposté avec une contre-attaque qui a donné lieu à un penalty converti par Stef Peeters (10e, 1-0). Quelques instants plus tard, Francis Abu (13e, 1-1) a égalisé en inscrivant son premier but pour le Cercle. Eupen a ensuite été réduit à dix. Brandon Baiye (17e) était renvoyé aux vestiaires après un tacle dangereux sur la cheville de Francis Abu. Malgré leur infériorité numérique, les Eupenois exploitaient un nouveau contre et Ndri Konan redonnait l’avance au marquoir (28e, 2-1). Juste avant la pause, le Cercle est encore revenu au score grâce à une tête d’Ayase Ueda (39e, 2-2).