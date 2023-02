Le Sporting de Charleroi ne doit pas retomber dans ses travers contre Saint-Trond: les Zèbres seront-ils enfin constants?

Pour ne plus se prendre bêtement les pieds dans le tapis, surtout quand l’adversité se veut abordable. Trop souvent, les Carolos ont balbutié leur football alors que leurs qualités intrinsèques doivent leur permettre d’assurer un rythme de croisière. « En ce moment, si mes joueurs sont moins bons, je reste persuadé qu’ils ne le font pas exprès. Quand le match est moins consistant comme à Ostende, il est nécessaire d’insuffler une énergie positive, tout en mettant en garde contre ce qui n’a pas fonctionné. Je veux que mes gars comprennent la situation dans laquelle ils se trouvent ».

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour les fans de Charleroi. Au coup d’envoi, ils ne savent pas si les joueurs seront en mode machine comme lors de la première période au Club de Bruges, dans le contrôle proposé de bout en bout contre Seraing ou dans la surprenante apathie aperçue à Ostende. Une irrégularité qui irrite autant les supporters que le staff. « Je n’ai pas l’impression que le groupe agit systématiquement avec l’envie de se surpasser », lâche Felice Mazzù. « Parfois, je ne ressens pas cette envie de vaincre dans le vestiaire. Je ne veux pas parler d’un souci de mentalité mais plutôt d’approche mentale. Quand tu montes sur un terrain, c’est avec la ferme intention de faire preuve de solidité tout en ne cédant pas à la facilité néfaste pour les résultats. Nous avons des objectifs à atteindre donc j’attends une prise de conscience de la part de tout le monde ».

Objectif Top 8

C’est-à-dire partagés entre leur vœu de décrocher un ticket pour le Top 8 et la nécessité de ne pas se faire peur inutilement en bas de classement. « Nous avons clairement la possibilité de faire quelque chose face à Saint-Trond. Maintenant, si on se dit à nouveau que les débats peuvent être faciles, nous retomberons dans nos travers en laissant l’adversaire exploiter ses qualités. J’attends donc de la constance dans le sérieux et l’implication de tous… »