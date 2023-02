Neige, températures glaciales...: les prévisions météo région par région

Ce soir, la tendance aux averses diminuera bien que quelques averses hivernales soient encore possibles dans l'est. Cette nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions et le ciel deviendra peu nuageux à serein. Toutefois, au littoral et en Ardenne, les champs nuageux seront plus nombreux et en Ardenne, on pourra encore craindre une faible averse de neige localement. Les minima seront de -6 degrés en Hautes-Fagnes, -2 degrés sur le centre et proche de 0 degré au littoral. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

La Belgique se réveillera gelée dimanche, sauf au littoral. Le soleil sera bien présent, avec un temps sec annoncé. Les températures resteront négatives en Ardenne et ne dépasseront pas 4 ou 5°c en plaine. Le vent soutenu renforcera la sensation de froid.