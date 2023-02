Anderlecht et le Standard s’affrontent ce dimanche dans le Clasico: que le feu d’artifice commence!

Ça y est, nous y sommes. Le Clasico tant attendu entre Anderlecht et le Standard va enfin débuter. Ce sera le 200e de l’histoire entre deux formations en totale confiance avant d’aborder ce duel aussi ancestral qu’électrique. « J’ai senti des gars concernés et bien conscients de l’enjeu lors des entraînements. Quand tu es joueur de foot, tu rêves de disputer de telles rencontres ».

Ronny Deila sait comment motiver les troupes. Présent dans les tribunes du Lotto Park contre Ludogorets, il a noté dans son calepin les changements tactiques et moraux de son futur adversaire. Celui qui, contrairement à l’aller, ne sera pas un fantôme facile à traverser pour des Rouches privés de leur capitaine. « L’absence de Noë Dussenne est forcément préjudiciable mais ce n’est pas la première fois que nous devrons adapter le onze de base. Cela fait partie de la vie d’un entraîneur qui se doit de compter sur toutes ses forces vives ».

Entendez par là que plusieurs solutions s’offrent au staff liégeois afin de compenser au mieux l’absence d’un pion essentiel en défense. « Gojko Cimirot a déjà évolué à ce poste tout comme je suis persuadé que Marlon Fossey voire Jacob Barrett Laursen peuvent endosser le rôle sans souci. Et n’oublions pas Lucas Noubi, un élément qui a toujours répondu présent quand nous avons eu besoin de lui ».

Sauf grosse surprise, ce sera bien le jeune défenseur de 18 ans qui fêtera sa deuxième titularisation de la saison en championnat après celle vécue sur le terrain de Gand. « J’ai confiance en lui comme dans le reste de mes partenaires », soufflait Arnaud Bodart en conférence de presse pour insuffler de la confiance dans l’esprit de son jeune équipier. « Je me sens à l’aise dans les cages car les gars devant moi font bien leur job ».

Avec ou sans Zeno Debast ?

Une remarque qui peut aisément se reporter à l’autre bout du terrain. Avec ses trois « clean sheet » au cours des cinq dernières rencontres de championnat, l’arrière-garde placée devant Bart Verbruggen se veut de plus en plus solide. La seule question entourant cette muraille mauve et blanche provient de Zeno Debast, touché à l’entraînement mercredi passé et absent de la feuille lors de la qualification européenne du lendemain. Si le jeune Diable rouge ne pouvait pas tenir sa place, Killian Sardella entamerait des débats potentiellement explosifs.

Pour déstabiliser son hôte dominical et lancer le feu d’artifice attendu lors du centième Clasico disputé à Anderlecht, les visiteurs ne devraient pas confirmer la tactique sans véritable numéro 9 proposée avec succès du côté de l’Union… « Dans le foot, il y a ce que les gens extérieurs voient et ce qui se passe en coulisses », repend Ronny Deila. « Lors de notre dernier déplacement, aucun de mes attaquants spécifiques n’était en mesure de débuter. La donne a changé, et même si Stipe Perica ne pourra pas effectuer le déplacement, Noah Ohio et Renaud Emond se sentent de mieux en mieux. Je m’attends même à ce que le second cité vienne bientôt frapper à ma porte pour réclamer du temps de jeu ».