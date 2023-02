César: Juliette Binoche explique pourquoi elle a interrompu Jamel Debbouze (vidéo)

Cette année, pour la cérémonie des Césars qui se déroulait ce vendredi 24 février, c’est Jamel Debbouze qui a ouvert la soirée. L’acteur a cherché à faire rire son public, parfois jugé froid, mais aussi à prodiguer ses conseils pour revoir le cinéma français briller et s’exporter après une désaffection croissante du public pour les salles obscures.

Suite à la crise sanitaire, les cinémas ne sont plus autant des lieux de rendez-vous qu’ils pouvaient être auparavant. Jamel Debbouze suggère: «Qu’est-ce qui marche en ce moment au cinéma? «Avatar», «Asterix», «Top Gun». Des cascades et des effets spéciaux. J’ai regardé nos films d’auteurs… pas une cascade, pas un effet spécial. C’est normal ça. Non mais sérieusement vous voulez faire des entrées. Il faut booster nos scénarios, être plus créatifs. Mettez Anaïs Demoustier dans un avion de chasse, elle fait la même taille que Tom Cruise je suis sûr que ça passe», lance-t-il à son public.

Alors Jamel Debbouze prend pour exemple le film de Claire Denis, avec Juliette Binoche et Vincent Lindon: «Quand je lis Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche, je suis désolé, à langoureusement, on a vidé la salle». Pour lui, il faut des ninjas: «Si tu remplaces langoureusement par des ninjas, sur la vie de ma mère, ce n’est pas le même film. Tu imagines Vincent Lindon il avance langoureusement vers Juliette Binoche et il se fait attaquer par des ninjas de part et d’autre. Là, il se passe quelque chose. Là oui. Là on fait des entrées», assure-t-il.

Mais une voix s’est levée dans la salle. Juliette Binoche a interrompu l’humoriste: «Je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord. On fait aussi des entrées», lance-t-elle. Jamel Debbouze s’amuse de cette intervention à laquelle il ne s’attendait pas mais il maintient et lui répond: «Tu rajoutes des ninjas Juliette, sur la vie de ma mère on fait un malheur». À quoi Juliette Binoche rétorque: «Tu l’as pas vu le film».

Ce samedi, l’actrice française a expliqué dans un post Instagram son intervention. « Je n’ai pas pu m’empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d’auteur » écrit Binoche. « Même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre, les films d’auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s’exprimer ».