Anthony Branker, en dix mouvements

Anthony Branker est un compositeur américain de 64 ans, d’origine caribéenne. L’album qu’il sort avec le groupe Imagine, qu’il a créé, s’appelle What place can be for us ? C’est une suite en dix mouvements qui a l’ambition, rencontrée, d’embrasser l’histoire de la ségrégation aux Etats-Unis et les thèmes de l’inclusion, de l’appartenance et du rejet. Cela commence à Gorée, l’ile du Sénégal d’où sont partis les navires négriers, avec The doors of no return , et cela se termine avec Placeless , qui montre bien que les différences ne se sont pas encore assagies dans cette Amérique que l’on aime quand même (I, too, sing America ). The trail of tears to Standing Rock est consacré au génocide des Indiens. Sunken Place dit exactement ce qu’il veut dire. Et Indivisible exprime par sa musique épineuse, angulaire, les doutes sur cette « nation unifiée » que les petits Américains récitent chaque jour à l’école. L’essentiel, c’est de ne pas rater la musique qui veut exprimer toutes ces idées. Branker fait mieux : il en fait une symphonie de jazz d’aujourd’hui pertinente, réfléchie et enthousiasmante avec la complicité des remarquables musiciens qui la portent, comme Walter Smith III au sax ténor, Philkip Dizak à la trompette, Linda May Han Oh à la contrebasse, Alison Crocket à la voix sur deux morceaux et d’autres encore. Un album qui fait réfléchir, il n’y a pas que l’amusement qui compte.

