Le Maelstrom de Duplex

ARC Music

Voilà un groupe qui porte bien son nom : Duplex. Et un album qui le porte tout aussi bien : Maelstrom. Parce que tout est contraste entre la tradition et la modernité dans ce duo entre Didier Laloy et Damien Chierici. Parce que tout est voyage aussi, paysages somptueux et tourbillons. Didier Laloy, accordéon diatonique, un spécialiste, qui a exploré nombre de manières de jouer de son instrument, dans le jazz, le traditionnel, la pop, le rock, tout quoi. Damien Chierici, violoniste, classique au départ, mais ouvert ensuite, avec My Little Cheap Dictaphone ou Dan San. Ils se sont rencontrés, ils se sont dit qu’il fallait faire quelque chose ensemble. En allant au-delà de ce qu’ils faisaient d’habitude. S’appuyant sur la tradition pour explorer la modernité. Utilisant l’instrument de façon classique mais en le dotant aussi d’électronique. Avec Oliver Cox à la batterie et Quentin Nguyen aux claviers, voilà Duplex nous emmenant à la découverte du monde, des mondes, avec leur musique cinématographique, parfois nostalgique mais se déchaînant souvent dans des orages impromptus et fugaces. Une sonorité nouvelle, des paysages fascinants.