Pas d’urgence, nous dit Andy Emler

Label La Buissonne

Andy Emler, pianiste, est le leader du MegaOctet, un mini big band de neuf musiciens, et pas des moindres, puisqu’il y a là notre Laurent Blondiau à la trompette, Guillaume Orti et Laurent aux sax, Claude Tamitchian à la contrebasse, Nguyen Lê à la guitare, et j’en passe. Ce groupe est un vrai laboratoire d’idées nouvelles concoctées par le Pr Emler. Qui, ici, a pris son temps. No Rush !, c’est le titre de l’album. Il l’a pris, pendant le confinement, à l’écoute des compositeurs du XXe siècle, comme Schönberg, Ligeti, Lutoslawski, Ohana, etc. Résultat de cette attente prudente mais studieuse : une suite pour son MegaOctet. Cette suite. Qu’on aime beaucoup. Parce qu’elle nous fait vibrer par ses sonorités, ses timbres, sa percussion. Parce qu’elle est énergique et qu’elle suscite l’énergie. Parce que tous les musiciens sont des virtuoses. Parce que c’est composé, écrit, sophistiqué et, en même temps, cela semble libéré, instantané. Parce que jamais Emler n’oublie l’ironie, la touche d’humour qui rend les choses tellement plus vraies. Parce que cette musique est, simplement, évidente.