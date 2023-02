Frères et sœurs de Steve Mason

Domino-V2.

Après avoir été Beta Band, King Biscuit Time puis Black Affair, le chanteur et musicien écossais a enfin décidé en 2010 de ne plus se cacher et de se servir de son nom pour poursuivre l’aventure musicale dont paraît aujourd’hui le cinquième épisode, Brothers & Sisters. Faut dire que Mason a longtemps dû batailler contre une dépression profonde, chaque album ressemblant à une lente remontée à la surface et à la recherche de son identité musicale. Là, apparemment, cela va beaucoup mieux. La preuve avec I’m On My Way, Pieces Of Me et Upon My Soul. Fidèle à son mantra pop, Steve Mason touche un peu à tout, jusqu’au gospel électro de Brixton Fish Fry où il scande « I Don’t Know Who We Are » à la façon d’un Nusrat Fateh Ali Khan. Hors de tout sentier battu, le chanteur expérimente dans la joie et un esprit rassembleur bienvenu…