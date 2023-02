La belle intimité d’Albin de la Simone

Tôt Ou Tard-PIAS.

Cela fait vingt ans qu’Albin nous charme avec ses albums d’une douceur renversante et des collaborations inoubliables (Alain Souchon, Vanessa Paradis, Miossec, Pomme…). Après l’instrumental très cinématographique Happy End, Albin retrouve sa voix sur ce septième album pour des textes d’une belle intimité résumés par cette superbe photo de lui enfant dans les bras de sa mère. Le chanteur ne s’est jamais tant révélé, préférant du coup faire appel à Sage pour la production et Voyou pour les cuivres. Merveille synthétise tout un disque indispensable, d’une finesse, d’une mélancolie et d’une élégance exemplaires. Le passé, l’espoir, les amours… sont autant de thèmes abordés ici avec une délicatesse des plus attachantes.