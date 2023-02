L’autre monde de Dominique A

Cinq 7-PIAS.

L’an dernier, l’artiste nantais nous éblouissait avec Le monde réel, un quinzième album magnifié par des cordes et des bois envoûtants. Les huit titres de ce nouveau Reflets du monde lointain sont issus des sessions de l’enregistrement de son prédécesseur. Huit chansons enregistrées entre La Frette-sur-Seine et Bruxelles, avec Yann Arnaud à la réalisation, un enregistrement live d’où émerge la voix unique d’un Dominique agissant comme un baume en ces temps chahutés. L’artiste s’élève et nous porte loin et haut pour nous parler du monde d’aujourd’hui, toujours avec cette poésie qui n’appartient qu’à lui. Tout ici est intensité, au service d’une planète malmenée. Empruntant autant aux sonorités classiques qu’aux rythmes jazz, Dominique A livre ici le meilleur d’une chanson française qui ramène beaucoup d’autres au rang de vils tâcherons. À 54 ans, le Nantais est au sommet de son art qu’on se fera une joie de retrouver très bientôt sur scène, à Mons le 7 avril et à Woluwe-Saint-Pierre le 1er juin.