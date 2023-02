Tim Dup se met à nu

Sony Music.

Timothée Duperray publie à 28 ans son quatrième album, bien décidé à aller à l’essentiel, à se confronter à son essence, à son authentique raison d’être, sans plus se soucier de répondre à des codes sonores contemporains. Tim Dup se met ici à nu, à l’image de ces corps hédonistes en bord de falaises paradisiaques. Avec Toujours, en compagnie de Lass, ou encore Amor, le chanteur parisien drape même ses mélodies de couleurs mondialistes, comme pour mieux se libérer de tous les carcans. Les six concerts belges donnés en 2022, renforçant une popularité discrète mais réelle, ont infusé, lui donnant force et assurance pour cette renaissance artistique, cette libération courageuse touchant à la beauté impalpable renforcée par cette voix haut perchée, quasiment féminine. Porte du soleil et l’instrumental Fin août ont le parfum d’un coucher de soleil sur une fin d’été mélancolique, le goût de corps d’Apollon et de Vénus aux illusions immortelles en lutte avec nos destinées éphémères. Avec, toujours, ce piano en écho évanescent…