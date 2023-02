Kuurne-Bruxelles-Kuurne: diffusion tv, favoris, horaires… tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la course

Au lendemain de la victoire du Néerlandais Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) dans le circuit Het Nieuwsblad, le second volet du week-end d’ouverture de la saison cycliste sur route en Belgique, la 75e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, se court ce dimanche. La petite boucle dans le pays des Collines, que les organisateurs ont inclus pour la première fois dans le parcours l’année dernière, devrait réduire les chances d’un sprint massif. Cela n’a pas réussi l’année dernière. Le Néerlandais Fabio Jakobsen s’était imposé au terme d’un emballage final sur la chaussée de Bruges devant l’Australien Caleb Ewan et le Français Hugo Hofstetter.

Fabio Jakobsen défend son titre. Chez Soudal-Quick Step, il aura notamment le soutien de Davide Ballerini et du régional Yves Lampaert. Kasper Asgreen, lauréat de 2020, a dû déclarer forfait pour cause de maladie. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sont les autres grands favoris, avec dans leur sillage Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) et Alexander Kristoff (UNO-X). Outre Jakobsen, Jasper Stuyven (2016) et Peter Sagan (2017) sont les seuls autres anciens vainqueurs au départ.

La course débute vers 12h20 tandis qu’elle est à suivre en direct commenté dès 12h30 sur notre site. En télévision, la Une prend l’antenne à partir de 14h30.