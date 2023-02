Anderlecht – Standard: voici comment suivre le Clasico de ce dimanche en direct (vidéo)

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard et la « Bataille des Flandres » entre le Club Bruges et La Gantoise animeront la 27e journée du championnat de Belgique de football.

Les deux affiches sont programmées dimanche, avec Club Bruges/La Gantoise à 13h30. L’enjeu sera simple : la quatrième place, synonyme de Champions playoffs. Les Brugeois, en petite forme, occupent le strapontin avec 43 points, mais La Gantoise suit à une longueur. Le Standard (41 points) se trouve en embuscade, prêt même à dépasser les deux rivaux en une fois en cas de partage au stade Jan Breydel. Les Rouches, en confiance après leur victoire 2-4 à l’Union, recevront Anderlecht (9e, 35 points) à 18h30. Le match aller n’avait pu aller à son terme en raison de jets d’engins pyrotechniques sur la pelouse de Sclessin par les supporters anderlechtois. Les Mauve et Blanc ont repris des couleurs ces dernières semaines avec une série de cinq matchs sans défaite.