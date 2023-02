Le championnat de Belgique des rallyes lancé sur un air d’opéra

Un Français qui en chasse un autre ! William Wagner (29 ans) a pris la digne succession de Stéphane Lefebvre en remportant samedi du côté de Saint-Trond la 25e édition de l’Haspengouw Rally. Mais si le nordiste infligeait souvent de lourdes sanctions chronométriques à ses adversaires en traçant sa voie vers le titre l’an dernier, le Vosgien (de mère Dinantaise, où il a vécu jusqu’à ses 16 ans) s’est imposé à l’issue d’une lutte palpitante avec un autre invité-surprise, Maxime Potty (23 ans).

Ce n’est d’ailleurs qu’à l’issue de la dernière des 12 spéciales (137 km) de l’épreuve que le pilote de la Polo SFR a devancé celui de la Citroën PH Sport. En fait, l’écart n’a jamais dépassé les 8 secondes entre les deux jeunes hommes ; et il est même resté sous les 3 secondes pendant toute la deuxième moitié de la course. Premier leader (à égalité avec Kris Princen ensuite retardé par un bris de pompe à essence), Potty a conservé une demi-seconde d’avance au départ de la dernière boucle, avant que Wagner ne prenne enfin l’avantage (pour 8 dixièmes) à l’issue de l’avant-dernière spéciale, et qu’il triomphe pour six dixièmes de seconde seulement, après un dernier « scratch » de son rival.

Wagner : « Je reviendrai aux Ardennes »

« Cette victoire décrochée à l’issue de ma troisième participation à l’épreuve me fait évidemment très plaisir ! J’ai entamé la course un peu trop prudemment avant d’augmenter le rythme. Je n’ai toutefois jamais réussi à frapper un grand coup par rapport à Potty », déclarait le discret Français qui, contrairement à Lefebvre, ne chassera pas le titre belge pour lequel il n’a d’ailleurs pas inscrit de point vu qu’il est engagé sous licence étrangère. « Je ne devais pas prendre trop de risques ici, car je venais préparer la première manche du championnat de France (NDLR : le Touquet, programmé dans 3 semaines) à bord de cette Polo GTi très bien préparée par la structure de Stéphane Sarrazin. Bref, le bilan est tellement positif que je disputerai probablement le prochain Rallye des Ardennes organisé dans la région où j’ai grandi. »

Potty leader du championnat

Auteur d’un départ-canon et de trois meilleurs temps en tout (pour 5 à Wagner, 2 à Bux, et 1 à Princen, Fernémont et Cherain), Maxime Potty acceptait la défaite avec beaucoup d’élégance, en notant au passage qu’il prenait la tête d’un championnat au départ duquel il n’était pourtant pas cité parmi les favoris : « J’aurais évidemment apprécié de conserver l’avantage jusqu’au bout, mais comme William ne joue pas le championnat, j’ai préféré assurer les points de la 1ère place. La saison commence bien et j’espère que nous pourrons confirmer lors des prochaines manches. »