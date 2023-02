La douane fait une découverte surprenante à l’aéroport de Bruxelles

Six individus ont été arrêtés, vendredi, à l’aéroport de Bruxelles pour avoir tenté d’exporter 200 kilos de civelles, une espèce menacée, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde samedi soir.

Selon les informations du média RTL, « la douane a d’abord constaté que 18 valises identiques et emballées avaient été enregistrées pour un vol. Elle les a alors scannées pour constater que toutes présentaient le même contenu. L’une a donc été ouverte : à l’intérieur s’y trouvait des sacs remplis d’eau et de civelles et des bouteilles d’eau congelées. »