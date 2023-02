Max Verstappen a perdu dix kilos en six semaines pour se remettre en forme: «J’aime me faire un peu mal»

La Formule 1 reprend ses droits dimanche prochain à Bahreïn. Champion du monde en titre, Max Verstappen va remettre sa couronne mondiale en jeu mais compte bien tout faire pour s’assurer un troisième titre mondial consécutif. Lors des essais de pré-saison, le pilote néerlandais a fait le point.

En interview, le pilote de Redbull avoue avoir fait quelques écarts durant la pause : « J’ai pris pas mal de poids cet hiver. J’ai pris plus de kilos que les années précédentes, donc j’ai aussi dû perdre plus de poids. Mais j’aime bien ça. »

En effet, le pilote néerlandais a perdu dix kilos en l’espace de six semaines pour revenir à son poids initial. « J’aime me faire un peu mal. Parce que – je pense – j’ai été en dessous de mon poids toute l’année. Et puis vous avez enfin un mois pour vous amuser un peu. Et manger et boire. C’est ce que je fais. Tout le monde est différent. Certaines personnes aiment vraiment être à un poids constant pendant toute une année. Moi, j’aime vraiment ne pas avoir à penser à l’entraînement pendant un mois. Quand je recommence en janvier, je me mets immédiatement à fond. Pour perdre du poids, mais aussi pour me remettre en forme. Pour moi, cette approche fonctionne », confie-t-il ainsi.