Nacer Chadli ne pense pas être dans les plans de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges: «Je me suis fait à l’idée»

A 33 ans, Nacer Chadli ne pense pas faire partie des plans de Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables rouges. L’ailier de Westerlo s’est confié à nos confrères de la RTBF sur une possible convocation en mars prochain lors de la trêve internationale.

Il explique ainsi : « Il y a un groupe assez jeune, je suis de la génération un peu plus âgée, je me fais à l’idée que c’est peut-être fini pour moi ». Sélectionné pour la première fois en équipe nationale en 2011, Chadli a inscrit 8 buts et délivré 9 assists avec les Diables rouges. Son dernier match en sélection remonte à juillet 2021 contre l’Italie en quart de finale de l’Euro.