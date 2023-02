«Liberté, égalité, curiosités»: «Emily in Paris», pour le meilleur et pour le pire

La série a changé l’image de la capitale française à l’étranger. Elle a boosté le tourisme et le commerce. Mais le succès a ses effets pervers. Paris, ville-musée livrée aux investisseurs internationaux, n’en finit pas de perdre ses habitants.

C’est beau comme de la tête de veau dans l’assiette d’un Parigot. Ces vues de la Seine, de l’Opéra, de la tour Eiffel, du Palais Royal, du Louvre, du Panthéon, de la Sorbonne… Ces plans des terrasses de l’Ile Saint-Louis qui donnent instantanément envie d’être au printemps pour s’asseoir au soleil et suçoter une glace, une « Berthillon », ça va de soi. Vous le sentez, ce parfum praliné-citron-coriandre ? Depuis la sortie à Noël de la troisième saison d’Emily in Paris, revoici, entremêlés de clichés gentillets, ces plans et ces séquences dignes des « reels » acidulés d’Instagram. La série américaine, qui cartonne sur Netflix, façonne l’image d’un Paris sublimé, pour ne pas dire tronqué.