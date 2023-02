À Berlin, le triomphe du documentaire

Mais vous êtes fous ou quoi ? », lance incrédule Nicolas Philibert samedi soir, lorsqu’il est gratifié de l’Ours d’or par le jury présidé par Kristen Stewart. À 72 ans, le réalisateur français s’est imposé à Berlin grâce à Sur l’Adamant, une immersion sensible dans un centre de jour parisien qui permet d’appréhender un peu mieux la réalité des troubles mentaux. De manière touchante et éclairante, sans misérabilisme et sans jugement. « Les plus fous ne sont jamais ceux que l’on croit », a très justement dit le réalisateur au moment de recevoir son prix. Un prix qui récompense à nouveau le genre sous-estimé qu’est le documentaire, quelques mois après le Lion d’or décerné à Venise à All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras.