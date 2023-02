Hadja Lahbib à Genève pour la 52e session du Conseil des droits de l’homme

Cette session du Conseil des droits de l’homme prendra fin le 31 mars. Elle se tient dans un contexte international troublé par la guerre en Ukraine mais aussi par d’autres événements comme la répression des manifestations en Iran. Plusieurs résolutions seront en discussion. Des rapports sont également attendus, notamment sur la situation des droits de l’homme en Iran, au Bélarus ou encore en Ukraine à la suite de l’invasion russe. Des candidats seront désignés pour des mandats de rapporteurs. La Belgique jouera un rôle particulier puisque l’un de ses diplomates siège dans le conseil consultatif qui proposera ces candidats aux côtés de collègues marocain, qatari et salvadorien. L’identité de l’un de ces rapporteurs sera scrutée de près puisqu’il sera chargé de faire rapport sur les droits humains en Russie.

Les deux thèmes font partie des priorités de la Belgique durant ses deux années de mandat. Mme Lahbib s’exprimera mardi dans le cadre du panel de haut niveau consacré à la peine de mort. La veille, la délégation belge à Genève aura tenu, avec l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et l’Association internationale des barreaux, un événement en marge de la session consacré au rôle des avocats de la défense dans les affaires judiciaires où la peine de mort est en jeu.

Cet engagement de la Belgique a été rappelé plusieurs fois dans les années qui ont suivi et s’est traduit entre autres par le 7e congrès mondial contre la peine de mort organisé à Bruxelles cette année-là. Et, à la mi-novembre 2022, Mme Lahbib s’est rendue à la 8e édition qui se tenait à Berlin.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, s’envole dimanche pour Genève où elle participera à l’ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Sa participation revêt une importance particulière puisque la Belgique sera membre du Conseil pour la troisième fois, et ce pour deux ans.

À lire aussi L’Iranienne Sara Khadem retire le voile: «En le portant, je n’étais pas moi-même»

La ministre belge prendra également part à un événement ministériel organisé en marge de la session avec son collègue ukrainien, et consacré aux droits humains et aux conséquences humanitaires d’un an d’occupation d’une partie de l’Ukraine.