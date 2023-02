Formule E: toujours aussi laborieux pour Stoffel Vandoorne, 7e au Cap

Qu’à cela ne tienne, la course a bien eu lieu, et c’est le Portugais Antonio Félix Da Costa (Porsche) qui l’a remportée au prix d’un dépassement somptueux exécuté dans l’avant-dernier tour sur le Français Jean-Eric Vergne (DS-Penske), tellement décontenancé par cette audace qu’il n’a rien pu faire d’autre que d’avancer l’argument de « ces rétroviseurs dans lesquels on ne voit rien » pour tenter de justifier la perte d’une victoire dont il aurait pu hériter pour la deuxième fois consécutive à la faveur d’incidents de course plutôt que sur la valeur réelle de sa voiture.

La Formule E poursuit sa tournée électrique mondiale envers et contre tout. Et ce week-end, c’est au Cap qu’elle avait pour la première fois planté son Barnum, alors que plusieurs quartiers de la capitale sud-africaine étaient privés de courant en raison des délestages qui frappent actuellement ce pays déclaré le mois dernier en état de « catastrophe nationale » en raison de difficultés chroniques d’approvisionnement en électricité !

Vandoorne à côté de Da Costa sur la grille

Et cela, c’est son équipier Stoffel Vandoorne qui allait en faire une nouvelle fois la « démonstration ». Contraint de partir depuis la 13e place sur la grille après que son meilleur tour en qualification eut été avorté suite à la sortie d’un adversaire, le Roularien n’a rien pu faire d’autre en course que de profiter, lui aussi, des abandons de certains de ses adversaires pour remonter jusqu’à la 7e place finale. Un résultat au demeurant correct, son meilleur de la saison d’ailleurs. Mais dont on mesure mieux l’indigence quand on sait qu’Antonio Félix Da Costa avait démarré l’épreuve à côté de lui sur la grille de départ, pour ensuite remonter jusqu’à la 1ère place !

« Le podium de JEV montre notre travail »

« J’ai vécu un nouveau week-end compliqué, même si au niveau de l’équipe, nous avons fait du très bon travail », soupirait notre compatriote, désormais pointé à la 13e place du championnat avec 11 points, alors que Pascal Wehrlein (qui a abandonné sur sortie samedi) est toujours en tête (80 points) devant Jake Dennis (62), Vergne (50), et Da Costa (46). « Nous avons travaillé dur lors des essais libres, mais la chance n’était à nouveau pas de mon côté en qualification. Mon rythme de course m’a permis de terminer à la 7e place, mais c’est bien sûr le podium de JEV qui montre que nous continuons à faire de solides progrès et que notre travail acharné porte ses fruits. »