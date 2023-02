Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Arnaud De Lie et Fabio Jakobsen les grands favoris de cette 75e édition (direct)

Au lendemain de la victoire du Néerlandais Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) dans le circuit Het Nieuwsblad, le second volet du week-end d’ouverture de la saison cycliste sur route en Belgique, la 75e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, se court ce dimanche.

Fabio Jakobsen défend son titre. Chez Soudal-Quick Step, il aura notamment le soutien de Davide Ballerini et du régional Yves Lampaert. Kasper Asgreen, lauréat de 2020, a dû déclarer forfait pour cause de maladie. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sont les autres grands favoris, avec dans leur sillage Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) et Alexander Kristoff (UNO-X).