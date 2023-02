Tiesj Benoot remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) a remporté dimanche la 75e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), second volet du week-end d’ouverture de la saison cycliste sur route en Belgique.

Le Gantois s’est imposé après 195,1 kilomètres de course et 13 bosses devant son coéquipier Nathan Van Hooydonck, permettant à la formation Jumbo-Visma de réaliser le doublé sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne et aussi sur le weekend d’ouverture, au lendemain de la victoire du Néerlandais Dylan van Baarle samedi au Circuit Het Nieuwsblad.

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) a pris la 3e place devant le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché - Circus - Wanty) et Tim Wellens (UAE Team Emirates).

Ces cinq hommes s’étaient détachés à quelque 75 bornes de l’arrivée et n’ont jamais été repris par le peloton. C’est encore un Jumbo-Visma, le Français Christophe Laporte, qui a réglé le sprint du peloton pour la 6e place devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) à 43 secondes.

Premier vainqueur belge de Kuurne-Bruxelles-Kuurne depuis Jasper Stuyven en 2016, Tiesj Benoot, 28 ans, a enlevé dimanche sa 4e victoire en carrière. Il avait auparavant remporté les Strade Bianche en 2018, une étape du Tour du Danemark en 2019 et une étape de Paris-Nice en 2020.

Benoot succède au Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) au palmarès de l’épreuve.

Après ce weekend d’ouverture, le peloton se retrouvera mardi dans le Borinage pour le Samyn (1.1), course d’ouverture de la saison en Wallonie.

