Guerre en Ukraine: les combats se poursuivent autour de la ville de Bakhmout

La situation sur le front du Donbass restait intense dimanche, plus d’un an après le début de l’offensive russe en Ukraine. Kiev et Moscou donnent des informations contradictoires sur l’évolution de la situation dans la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine.

Un an de guerre en Ukraine: le récap’ européen de la semaine

Le 24 février 2022, la Russie lance une vaste offensive militaire en Ukraine, enclenchant le pire conflit que l’Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, ARTE Europe l’Hebdo vous propose une émission spéciale pour comprendre comment cette guerre a bouleversé la vie des Ukrainiens, mais aussi celle des Européens.

