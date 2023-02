Le stade du FC Bruges vandalisé avant le match contre la Gantoise: voici ce qu’il s’est passé (photos)

Ce samedi soir, des vandales ont endommagé le stade Jan Breydel de Bruges. La police de Bruges l’a confirmé dimanche. Le Club de Bruges y joue contre la Gantoise ce dimanche après-midi.

Des vandales se sont introduits dans le stade ce samedi et ont endommagé plusieurs objets. Par exemple, le graffiti « fuck Bruges » a été appliqué sur un mur. Certains poteaux de but ont également été peints en bleu. En outre, la pelouse a été endommagée et l’inscription ’9K’ a été peinte au milieu du terrain.