Remco Evenepoel est satisfait après avoir remporté l’UAE Tour: «Ma première victoire avec le maillot de champion du monde»

Vainqueur pour la première fois avec son maillot arc-en-ciel sur les épaules, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a savouré sa victoire au classement général final du Tour des Emirats arabes unis (World Tour) dimanche au sommet du Jebel Hafeet où seul le Britannique Adam Yates (UAE Emirates) a été plus costaud que lui.

« Les trois derniers kilomètres étaient très durs, au début j’ai pu rester dans la route d’Adam Yates puis il a filé. J’étais à la limite, mais je me suis accroché et j’étais le seul à pouvoir le suivre. J’étais content de le garder à vue parce que je savais alors que j’allais remporter le classement général », a confié Remco Evenepoel, 23 ans, au micro d’Eurosport, et qui l’emporte avec une minute d’avance sur ses premiers poursuivants au général.

« Une minute, c’est beaucoup et je ne peux qu’être content. J’ai fait deux fois deuxième sur ce Tour, dans deux étapes montagneuses, on a réussi à gagner le maillot et je termine 2e de cette étape-reine aujourd’hui. C’est très bon signe pour le Giro et je suis fier aussi parce que c’est ma première victoire avec le maillot de champion du monde », a ajouté Remco Evenepoel. « C’est particulier aussi parce que ma femme est marocaine et gagner aux Emirats arabes unis, c’est particulier. Je rentre à la maison avec un très bon sentiment, c’est la première course en altitude où j’avais des ambitions. Je la gagne, mais je sais que je peux encore m’améliorer beaucoup. »