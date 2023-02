Ce jeune joueur de 18 ans sauve le Real Madrid contre l’Atlético et fait pleurer son père: «Un rêve d’enfant» (vidéo)

Alvaro Rodriguez, jeune attaquant uruguayen du Real Madrid, a inscrit son premier but en professionnel avec les Merengue. Et pas contre n’importe quelle équipe : l’Atletico Madrid. Le jeune attaquant a égalisé en fin de rencontre. Un but important et émouvant : son père s’est même mis à pleurer en voyant son fils marquer. Pour la radio Copie, Daniel Rodriguez, explique : « Je me suis mis à pleurer quand il a marqué, parce que beaucoup de choses sont remontées. J’ai beaucoup travaillé avec lui et aujourd’hui il réalise ses rêves. »

Et d’ajouter ainsi : « C’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, il est train de réaliser tout ce qu’il voulait. Il a énormément travaillé pour ça. Depuis qu’il a 5 ans, il a toujours cherché à être là où il est et aujourd’hui il récolte les fruits de son travail. Je lui ai toujours dit de croire en lui et de continuer sur ce chemin. » Car oui, son père confirme que son fils était supporter du Real : « Quand il était petit il pleurait devant la télévision quand le Barça gagnait contre le Real. Il était vraiment mal et s’énervait, il fallait le laisser tranquille. Il devenait fou. »