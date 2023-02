Friche Josaphat: Ecolo et le PS bruxellois face au défi de l’apaisement pour sortir de la crise

Ils. Ces dernières semaines, le pronom personnel revient avec insistance dans la capitale. Plus précisément dans l’arène politique bruxelloise. Les élus Ecolo l’utilisent volontiers pour évoquer ceux du PS. Et vice versa. Et c’est (très) rarement en bien. Les uns comme les autres s’accusent de dogmatisme, d’incompétence et de manque de bonne volonté. Dans cette ambiance explosive, le dossier de la friche Josaphat a fait effet de détonateur le jeudi 16 février. Les ministres Ecolo ont quitté prématurément la séance du gouvernement. Ils accusent le PS, qui conteste, de faire avancer des procédures sans accord au sein de l’exécutif. Les Verts n’y vont pas avec le dos de la cuiller. Ils dénoncent un « déni de démocratie total » ou encore un « petit coup d’Etat ». Après une semaine de congé politique, les deux partenaires doivent désormais chercher une sortie de crise. Ce jeudi, l’équipe de Rudi Vervoort (PS) tient sa réunion hebdomadaire. La participation des écologistes demeure une inconnue.